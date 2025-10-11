10月10日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「今季注目！ふわっと盛れる血色ヌードメイク」が紹介されました。【映像】蛯原友里、今季注目の血色ヌードメイクに興味津々！「ヌーディーな目元に変身してましたね」教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストのKUBOKIさん。モデルや俳優のヘアメイクはもちろん、雑誌やメディアへの出演、シャワーヘッドスパをプロデュース