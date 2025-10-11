スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは11月4日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料を数量限定で発売します。ツルリは”泥”や”酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランド。毛穴汚れ分解ジェルの好評を受け今回、汚れ吸着成分の炭配合でガチガチ毛穴汚れをごっそり絡めとるブラックが登場します。■炭*³配合でパワーアップした、限定のブラックが新登場同商品は、角