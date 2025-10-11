花王が運営する総合皮膚科学スキンケアブランドの「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」は10月18日、美容液「【薬用】角層トーニングセラム」を、全国のドラッグストア、大型スーパーおよびECサイトにて発売します。■花王独自の角層透化技術で乾燥によるくすみ印象もケア同商品は、皮膚科学に基づいた技術により、肌印象を左右する3大要因であるシミ・肌あれ・乾燥に総合アプローチする美容液。メラニンの生成を抑えシミ予防として有効