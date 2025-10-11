ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は現地10月10日、ソウルワールドカップスタジアムで行なわれたブラジルとの国際親善試合で０−５の大敗を喫した。13分にエステバン（チェルシー）、41分にロドリゴ（R・マドリー）に決められ、２点をリードされた韓国は後半、さらに２失点を重ね、終盤にはヴィニシウス・ジュニオール（R・マドリー）に決定打を許した。この試合を韓国紙『Lecturer News』は「ホン・ミョンボ監督が指揮する