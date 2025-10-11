大腸を調べるとなった際、多くの方が「大腸内視鏡検査」を思い浮かべるでしょう。カメラを体内に入れるのは抵抗があると思いますが、様々な病気がわかるなら受ける価値は高いはず。一体どのような病気がわかるのか、東京内視鏡クリニックの工藤先生に伺いました。 監修医師：工藤 豊樹（東京内視鏡クリニック） 日本医科大学を卒業後、2022年6月まで昭和大学横浜市北部病院に講師として勤務。およそ20年間にわたり全国の最先