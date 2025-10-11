麻薬取締法違反で起訴された俳優の清水尋也被告（２６）と共同で乾燥大麻を所持したとして、同法違反（共同所持）容疑で警視庁に逮捕された俳優の男（２４）について、東京地検は１０日、不起訴とした。地検は不起訴の理由を明らかにしていない。