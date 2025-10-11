若手経営者の成長促進を目的とした「北海道経営未来塾」（長内順一塾長）の講座が３日に札幌市内で開かれ、ニトリホールディングスの似鳥昭雄会長が実例を挙げながら「即断・即決・即行でなければ成功はつかめない」と力説した。講演のタイトルは「ニトリのロマンとビジョン運は創るもの」。似鳥氏は「小さな家具店でも度胸と愛嬌（あいきょう）があれば日本有数の企業に成長できる」と強調し、「若い頃の失敗は取り返せる。