10月13日（月・祝）午後1時5分。島根県出雲市を舞台に、学生三大駅伝の開幕戦「出雲駅伝」がスタートを迎える。全6区間、45.1km-チームの走力・戦略はもちろんだが、今年は「天気」も勝敗を大きく左右しそうだ。筆者である私、寺西は、気象予報士でフルマラソンを走るランナー。今回、2024年大会優勝校・國學院大學の前田康弘監督に「駅伝✕気象」をテーマに取材した。「暑さは采配の5割以上、30℃なら9割」前田監督は気象情