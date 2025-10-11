筆者の話です。華道展の周年記念に社中（同じ華道教室の仲間）で出かけることになり、旅行会社勤務の経験を活かして私が手配を担当しました。ところが準備が整った頃、先生の「弟子が全部手配してくれた」の一言から想定外の展開に巻き込まれ【疲労困憊ツアー】となったのです。 華道展旅行の手配を任された私 流派の大規模な周年記念華道展に合わせ、同じ華道教室の仲間（社中）で関西へ行くことになりました。地方にい