枕カバーはキレイに見えても、汗や皮脂、スキンケアなどがついてしまい、衛生状態が悪く、肌荒れの原因になってしまうことも。だからと言って毎日洗うのは手間がかかる！そこでおすすめしたいのが枕カバーにタオルを敷くという方法です。今回は、そんなライフハックを手助けしてくれるセリアのアイデア商品を紹介します！商品情報商品名：タオルがズレない枕ひも 2本組価格：￥110（税込）サイズ（約）：5