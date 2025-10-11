佐賀県唐津市の60代の女性がSNS上でウソの投資話を持ちかけられ、1800万円あまりをだまし取られました。警察によりますと、ことし8月、佐賀県唐津市の60代の女性はインターネット上で、株式投資の動画を視聴中に画面を触り、誤って実業家をかたるアカウントを友達登録しました。すると、「株式投資に興味があるなら何でも質問してください」などと投資についてのメッセージが送られてくるようになったということです。