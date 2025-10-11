サンリオ好きの筆者は、ダイソーに行くと必ずキャラクターグッズ売り場をチェックするのですが、気になる商品を発見！ダイソーの中ではちょっとお高めの、550円（税込）のブラインド商品が売られていたんです。全6種類のパペットキーホルダーで、筆者の狙いはポムポムプリン…。果たして誰がやってくるでしょうか？【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード価格：￥550