デビュー３０周年を迎えた４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」が、１３日に沖縄コンベンションセンターでコンサートを行う。故郷の沖縄では２７年ぶりとなるコンサート。圧倒的なダンススキルを武器に、確固たるポジションを確立してきた４人にとって念願のステージになる。苦楽をともにしながら３０年の節目を迎えた４人の胸の内や、「ＭＡＸ」という存在に迫った。（宮路美穂）屈託のないおしゃべり、よく通る笑い声。