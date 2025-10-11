ブルワーズは１１日（日本時間１２日）にカブスと本拠地で地区シリーズ第５戦を戦う。２勝２敗で勝った方がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出という大一番を前日に控えた１０日（同１１日）、マーフィー監督がリモート会見に出席した。本拠地で２連勝して地区シリーズ突破に王手をかけながら、敵地で２連敗して本拠地に戻ってきた。第４戦では完封負けを喫するなど敵地での２試合は計３得点と打線が沈黙。記者から「選