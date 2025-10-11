ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ユニークなパワーワードも入った、ディズニーデザイン「ブリキマグネット」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ブリキマグネット」ヴィランズ © Disney 価格：6,160円（税込）本体サイズ：78×53mm主材：ブ