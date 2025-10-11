4児の母でモデル・実業家のMALIA.が10日放送のABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜後10：00）に出演。4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーと実業家の二足のわらじを履くドバイでの生活ぶりを明かした。【写真】超リッチ！家賃年間数千万円のドバイの自宅を公開したMALIA.19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になったことを明かしたMALIA.