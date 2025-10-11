ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子が、10日放送のABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜後10：00）にスタジオゲストとして出演。産後初のバラエティ収録で、育児中のママならではのリアルな不安を吐露した。【写真】「スタイル良すぎ！」太もも輝く美脚ショットを披露した宇野実彩子この日、産後初のバラエティ収録となった宇野。久々の仕事現場に「言葉がなかなか出てこなくて…」