今回ご紹介するのはダイソーで購入した毛布用の収納袋です。なんとダニよけ、防虫、抗菌・抗カビ効果のあるバルサンの商品で、Amazonで約900円の商品が220円（税込）で購入できちゃうんです！これは気になるということで早速購入。とてもこの値段とは思えない高クオリティ商品なので、チェックしてみてください。商品情報商品名：バルサン収納袋 毛布用価格：￥220（税込）サイズ（約）：W70×D55×H28cm