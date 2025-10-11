大相撲で３４年ぶりに開催されるロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向け、横綱大の里（二所ノ関）、八角理事長（元横綱北勝海）ら６０人が羽田空港から出発した。大の里は「初めての海外公演なので、雰囲気とか、自分に良い経験をしたい。しっかり頑張りたい」と語った。個人的にも初のロンドンだといい、英語や１４時間の飛行時間の過ごし方には「何も考えていない」と語った。横綱として、海外に