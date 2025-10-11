南米ベネズエラ沖でアメリカ軍が「麻薬組織の密輸船だ」として攻撃を繰り返していることを受け、国連の安全保障理事会が緊急会合を開きました。ベネズエラが厳しく非難する一方、アメリカは正当性を主張しました。記者「ベネズエラ沖でのアメリカの攻撃をめぐって、安全保障理事会がまもなく行われます」国連の安保理は10日、ベネズエラの要求を受け、アメリカ軍が「麻薬組織の密輸船だ」としてベネズエラ沖で船舶への攻撃を繰り返