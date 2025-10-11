俳優鈴木福（21）が10日、インスタグラムを更新。ニューヨークへの旅を報告した。鈴木は、タイムズスクエアでダブルピースする写真や、満面笑みの写真などをアップし「先日、ニューヨークに行ってきました！初NYで、前半はひとり旅、ブロードウェイでの観劇などエンタメ漬け、後半は友達と合流して良い時間を過ごすことができました！」と記した。フォロワーからは「1人でNYだなんてすてき〜」などの声が寄せられた。