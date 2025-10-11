タレントのホラン千秋（37）が10日に自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。「9／28に誕生日を迎えました多くの方や現場にお祝いしていただけて、みなさんの存在が私の人生を照らしてくれていますインスタやYouTubeにもコメントをくださって、ありがとうございます」「そして、両親にもらったこの人生。また1年を無事に生きられたことが嬉しいです『人生常に今がピーク！』をモットーに、今年も一