タレントの矢田亜希子（46）が10日に自身のインスタグラムを更新。「ラヴィット！」で共演する人気タレントとのオフショットを公開した。「かりちゃんとディナー！夜は久しぶりだったかな！ゆっくり食事してハッピーなお喋りしてリフレッシュ時間！楽しかったよーーー」と記し、元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）とディナーを楽しむツーショットをアップ。フォロワーからは「かわい過ぎるよぉ