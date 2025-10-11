フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が10日までに自身のインスタグラムを更新。大井競馬場でジャパンダートクラシックを観戦した写真をアップした。「昨夜は大井競馬場へずっと楽しみにしていたジャパンダートクラシック推しのナチュラルライズは2着でした！！」とつづり、場内でスタンドをバックに自撮り写真を投稿。「ナルカミ強かったなぁぁ楽しかった」「馬券は最終レースのみ的中でした！」「#大井競馬場#ひとり競馬場#JDC