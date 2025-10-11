10月9日放送のTOKYO FM『喋るズ「トーキョー・エフエムロヒー」』にて、ヒコロヒーが、自身の体の変化や体調について語った。【関連】“レギュラー番組11本”超多忙なヒコロヒー、ストレスを実感した出来事を明かす「初めて楽屋で…」放送内で、腰痛がつらいというリスナーから送られた、「ヒコさんは体にガタ来てませんか？お体気をつけて頑張ってくださいね」というメッセージを受け、ヒコロヒーは今月で36歳になるとしつつ、「