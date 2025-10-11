森保監督率いる日本代表は10日、国際親善試合としてパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。2度に渡ってリードを許しながらも小川航基と上田綺世という2人のストライカーがゴールという形で結果を残した森保ジャパン。勝つことはできなかったが、三笘薫や遠藤航、守田英正といった主力不在のなか、南米の強豪に価値ある引き分けに持ち込んだ。そんなこの試合で素晴らしい存在感を見せたのが伊東純也だ。右WBとしてスタメンフル