モデルでタレントのアンミカ（53）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「本日のフジテレビ【トークィーンズ】は、水10ドラマ【もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろう〜もしがく】で共演中の、戸塚純貴さんをお迎えしてお届けします」と報告。「ドラマの裏話もあったりしてコメディ俳優と言われますが、本当に周りが明るくなるエナジーの持ち主 会うのが楽しみな方でした」と振り返った。