プロ野球・北海道日本ハムファイターズは１１日から、本拠地のエスコンフィールド北海道（北広島市）でクライマックスシリーズ（ＣＳ）に臨む。一時は危篤に陥るほどの大病を患うも、新庄剛志監督（５３）の励ましで現場復帰を果たした小村勝・球団社長（５９）は、リーグ２位からの日本シリーズ進出を目指す指揮官の采配に全幅の信頼を寄せている。（佐藤雄一）◆病床にモニター昨年６月１０日昼、小村さんは北広島市の球団事