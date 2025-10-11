セイコー ルキアより、ブランド誕生30周年を記念した特別なコラボレーションモデルが登場。イメージキャラクターを務める池田エライザさんが、初めてコンセプト設計から携わった限定モデル「LUKIA Grow」が、2025年11月8日（土）に発売されます。デザインテーマは「神秘を纏う、星々や月の輝き」。数量限定のブラックとシャンパンゴールドの2色展開で、価格は各96,800円（税込）。まるで夜空