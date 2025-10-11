3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤òÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥°¥é¥Ö³°¤µ¤º¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¤â¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°Ò°µ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£3²ó¤òÅê¤²¤Æ1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡È´°Á´Åêµå¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è