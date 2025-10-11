10日夜、鶴岡市の住宅でボイラー室などを焼く火災がありました。ケガ人はいませんでした。 鶴岡警察署によりますと、10日午後7時10分ごろ、鶴岡市谷定の住宅1階のボイラー室付近から炎が出ているのを近所の人が見つけ、火事ぶれを行いました。それを聞いた近所の人が消防への通報と初期消火を行い、消防団が放水したということです。火は約40分後に消し止められましたが、ボイラー室と隣接する台所の吊り棚が焼