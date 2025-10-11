カブスは１１日（日本時間１２日）にブルワーズと敵地で地区シリーズ第５戦を戦う。２勝２敗で勝った方がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出という大一番を前日に控えた１０日（同１１日）、カウンセル監督がリモート会見に出席した。今シリーズで０勝２敗と後がない状況から２連勝してきたカブス。パドレスとのワイルドカードシリーズも１勝１敗の第３戦を制して勝ち進んできた。指揮官は「そのような（負ければ終戦と