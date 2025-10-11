東京世界陸上では優勝争いに最後まで絡んだ3000m障害の三浦龍司photo by Getty Images後編：渡辺康幸が振り返る東京2025世界陸上・トラック長距離編９月13日から21日まで、国立競技場で開催された東京世界陸上選手権日本代表の長距離支援コーチとして関わっていた住友電工の渡辺康幸監督。前編ではマラソン勢について振り返ってもらったが、後編ではトラック長距離種目について。3000m障害で三浦龍司（SUBARU）が優勝争いを繰り