『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役など、声優としても活躍中の大西亜玖璃。21年に「本日は晴天なり」でアーティストデビューをし、10月22日に、コンセプトミニアルバム『Rock&Roll Lady Girl』『失恋モノクローム』を2枚同時リリースする。9月27日（土）と28日（日）、横浜ランドマークホールで3公演に渡り開催された大西亜玖璃 3rd LIVE「失恋モノクローム」「POP＆PARTY SIDE〜あぐぽんと最強の