世界陸上男子マラソンの近藤（中）と小山（右） photo by Kyodo News前編：渡辺康幸が振り返る東京2025世界陸上・マラソン編９月13日から21日まで、国立競技場で開催された東京世界陸上選手権。その日本選手団に長距離支援コーチという立場で関わっていた住友電工の渡辺康幸監督に、男子長距離種目を中心に大会を振り返ってもらった。まずは、マラソン勢について。入賞はなかったものの、「勝負」という面では、今後の糧となる収穫