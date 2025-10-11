東京ミッドタウン八重洲のフードコート「ヤエスパブリック」を訪問した（筆者撮影）【画像】お洒落なテラス席で「ビブグルマン」に選出されたラーメンを頂く。キムチがグッド！フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。今回は、日本を代表するオフィス街の一つである東京駅周辺エリアに位置する、東京ミッドタウン八重洲のフードコート「ヤエスパブリック」を訪問する。「大丸有」と「日八