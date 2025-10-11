3位で11日からのCSファーストステージ（S）に臨む巨人の阿部慎之助監督（46）が、気にかけているのが天気だという。【もっと読む】巨人FA捕手・甲斐拓也の“存在価値”はますます減少…同僚岸田が侍J選出でジリ貧状態台風23号が北上しており、11日の横浜スタジアム周辺の降水確率は85％以上。以降も高い確率で雨予報なのだ。ルールでは「CSファーストSの予備日は1日」となっている。予備日の14日も降水確率は70％以上。セのフ