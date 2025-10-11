今や絶対的な守護神的存在となった佐々木朗希（23）が好救援である。【もっと読む】メジャー今オフにも「二刀流ルール」撤廃の可能性…ドジャース&大谷翔平に他球団のやっかみ集中日本時間10日のフィリーズとの地区シリーズ第4戦。1-1と同点の八回から3番手で登板し、3回を無安打無失点の2三振。試合は延長に突入し、佐々木は異例の3イニング目のマウンドに登った。佐々木がフ軍の強力打線に立ちはだかった。八回先頭で