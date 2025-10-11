ドジャース・山本由伸（27）が期待を裏切った。日本時間9日、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に登板し、ナ・リーグ本塁打王（56）のシュワーバーに一発を浴びるなど、4回3分の0を6安打3失点。勝てば2年連続リーグ優勝決定シリーズ進出がかかる大一番のマウンドを託されながら、不甲斐ない結果に終わった。【もっと読む】ドジャース大谷翔平が直面する米国人の「差別的敵愾心」…米野球専門誌はそろって“MVP”に選ばず試合後