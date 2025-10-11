自民党の新総裁に高市早苗が選ばれてから、急ピッチで進んでいる「円安」。9日も1ドル=153円台前半で取引されている。新総裁の誕生後、円は約6円も急落してしまった。10月は3000品目以上の飲食料品が値上げ！ 庶民を襲う「物価高」の現実はやくも懸念されているのが、中小企業の倒産ラッシュだ。東京商工リサーチによると、2025年度の上半期（4〜9月）、原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は369件と、3年連続で前年を上回っ