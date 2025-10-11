【政官財スキャニング】#112新浪剛史氏サントリーHD会長「解任」は勇み足になるのか政界通（以下＝政）自民党の新総裁は高市早苗氏が選ばれたが、公明党との連立政権の維持や国民民主党の政権入りなど国会での多数派確保が難航している。経済同友会の代表幹事は新浪剛史氏が「違法サプリメント問題」で辞任した後、後任はすんなり決まりそうか？官界通（同＝官）とりあえず筆頭副代表幹事の岩井睦雄・日本たばこ産業会長が代行