金澤美穂さん【Q】釣り歴はどれくらい？【写真】“デスレイク”で釣った巨大バス タイニーで食わせた時の感触、興奮、達成感は忘れられません約11年になります。【Q】始めたきっかけは？大人になってから、父と3きょうだいの4人で船に乗ってアジ釣りをしたのがきっかけです。【Q】どんな釣りスタイルが好き？始めたうちは堤防釣りを5年くらいしていましたが、今はほぼ船釣りです。海ばかりで川はあまり機会がなく、めったに