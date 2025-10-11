橋本優里菜さん【Q】釣り歴はどれくらい？【写真】初出場初優勝を呼び込んだ思い出のヒゲダイ7〜8年くらいです。【Q】始めたきっかけは？当時お付き合いしていた男性にバス釣りを教わり、ハマりました。【Q】どんな釣りスタイルが好き？やっぱり、いちばんはバス釣りです！ボトムの釣りで一日中ネチネチと粘るの大好き（笑）。海釣りにもよく行きますが、終わった後に「今からバス釣り行こうかな」って毎回考えてます。釣