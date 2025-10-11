光安友香莉さん【Q】釣り歴はどれくらい？【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて9年ほど前から、本格的に始めました！【Q】始めたきっかけは？海釣り公園に遊びに行った際、サビキ釣りに挑戦。アジがたくさん釣れて、魚のヒットする感触にハマり、そこからのめり込みました。【Q】どんな釣りスタイルが好き？大物釣りが大好きです。船からのオフショアキャス