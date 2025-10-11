みくみくさん【Q】釣り歴はどれくらい？【写真】タイの生餌で泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！まさかタイでブリを釣る日が来るなんて今年で8年目です。【Q】始めたきっかけは？もともと勤めていた飲食店で、職場の先輩に連れて行ってもらったのがきっかけです。最初は陸っぱりで挑戦したけどまったくダメで。思い切って船に乗ってみたところ、簡単にマゴチをキャッチ。しかも、釣った新鮮な魚はお店で提供できる。一