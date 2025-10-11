「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が公然わいせつの疑いで4日に逮捕され、6日に警視庁三田警察署で釈放された。ただ、この事件がグループに与えた影響は甚大で、CMキャラクターを務めるヘアケアブブランド「Palty」やスキンケアブランド「アベンヌ」の公式サイトから、草間を含むグループの画像やCM動画が削除された。【もっと読む】公然わいせつ容疑で逮捕→釈放も“連帯責任”…Aぇ! group草間リチャード敬太の芸能界復