立ち飲みフェス実行委員会は、「下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園」を東京・新小岩公園にて、2025年10月17日(金)から19日(日)の3日間開催します。全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクが楽しめる、入場無料のフードフェスティバルです！ 下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園 開催日時：2025年10月17日(金)〜19日(日)開催場所：新小岩公園 (東京都葛飾区西新小岩1丁目1-3)アクセス：「新小岩」駅徒歩