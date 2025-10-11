女優の川島海荷（31）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博に行ったことを報告した。川島は「かけこみ万博行ってきました」とし13日に閉幕する万博へ訪問したと告白。大屋根リングの下で、めがね姿の自身の写真をアップした。「とりあえず人が多くてびっくり。人生初めての万博だったので何が何だか……」と混雑ぶりに驚いたものの「ただ、見るもの全てが美しく新鮮でした」と回顧。「心残りはミャクミ