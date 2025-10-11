東京六大学野球第5週の法大―明大、立大―東大戦は雨のため順延となった。第1試合前の「レジェンド始球式」には巨人、西武で中継ぎ＆抑えとしてフル回転し“大明神”と言われた明大OBの鹿取義隆氏（68）が登板予定だった。懐かしい鹿取氏の投球を見たかったファンも多かったのではなかろうか。同氏は75年に高知商から入学。打撃投手をしながらサイドスローからのクセ球もあって頭角を現し、高橋三千丈投手（元中日）と二本柱で