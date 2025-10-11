高知県警は８日、８月に高知市内の県道で、緊急走行していた高知署のパトカーと、追跡されていた少年２人乗りの原付きバイクが接触する事故があったと発表した。県警では原則、緊急走行中に発生した事故については発表する方針だが、高知署は少年による軽微な交通違反と判断して発表していなかった。同署などによると、８月に高知市鏡小浜の県道で、交通違反である２人乗り運転をしていた原付きバイクを同署地域課の警察官が発